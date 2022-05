AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article 1378-1 Code de procédure civile Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 21 juillet 2012,

Madame Yvonne Marcel Henriette AUSSIBAL, en son vivant retraitée, demeurant à BELBERAUD (31450) chemin des Treizes Vents Maison de retraite.

Née à PERIGUEUX (24000), le 27 juillet 1924.

Célibataire.

Non liée par un pacte civil de solidarité.

De nationalité Française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Décédée à BELBERAUD (31450) (FRANCE) , le 16 février 2022.

A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Florent ESPAGNO, Notaire Associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « ESPAGNO et Associés », titulaire :