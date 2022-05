AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article 1378-1 Code de procédure civile Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 18 novembre 2021,

Madame Brigitte Jeannine Marie Thérése COSTAMAGNA, en son vivant

retraitée, demeurant à LESPINASSE (31150) 11 rue de la plage n° 23.

Née à TOULOUSE (31000) , le 2 juin 1956.

Divorcée de Monsieur Jean-Louis Bernard REUTENAUER, suivant jugement

rendu par le de TOULOUSE (31000) le 26 juin 1990, et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Décédée à LESPINASSE (31150) (FRANCE), le 5 avril 2022.

A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu

par Maître Pierre BELARGE, Notaire soussigné, associé de la société

d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « ESPAGNO et Associés

»,dont le siège social est situé à MURET (Haute-Garonne), 56, Avenue

Jacques Douzans, titulaire :, le 12 mai 2022, duquel il résulte que le légataire

remplit les conditions de sa saisine.