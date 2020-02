Toulouse. Actia dépasse les 500 millions d’euros de chiffre d’affaires

Actia group, basé à Toulouse, annonce que sur 2019, le chiffre d’affaires dépasse pour la première fois les 500 millions d’euros pour s’établir à 520,4 millions d’euros, en hausse de 9,2 %. « Dans un marché automobile et véhicules commerciaux en baisse en 2019, Actia Group a bénéficié de la diversification de ses activités Automotive et confirmé le fort niveau d’activité atteint en 2018 dans les Télécommunications », expliquent ses dirigeants dans un communiqué.

L’équipementier électronique et automotive précise également qu’ « au regard de la situation en Chine, et plus spécifiquement des défis liés au Coronavirus, Actia n’a pas, à ce stade, enregistré de difficultés ou retards particuliers ». Pour autant, l’entreprise toulousaine reste prudente et ne veut pas anticiper sur ses résultats 2020 en raison de la situation internationale. « Cette croissance sera toutefois moins soutenue qu’en 2019 et reste dépendante du contexte international, de l’évolution estimée de ses marchés et d’un retour rapide à une activité normale en Asie », conclut le groupe.