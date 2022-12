Aéronautique. L’aéroport d’Auch-Gers se met au vert

L’aéroport Auch-Gers est en chantier pour se transformer. Ses actionnaires, regroupés au sein d’un syndicat mixte, composé à parts égales de la CCI du Gers, du Département et de la communauté de communes du Grand Auch, ont lancé en septembre une grande concertation. En présence des élus, du pôle Aerospace Valley, de l’agence de développement économique de la région Ad’Occ mais aussi des start-up inscrites dans l’aviation légère verte (Aura Aero), un plan d’action a été déterminé.

Soumise aux votes des élus, cette feuille de route prévoit de mettre en place différentes sources d’approvisionnement des avions (électrique, hydrogène, carburant bio Saf) et de à mettre à disposition des entreprises des solutions d’hébergement de leurs petits aéronefs, de 10 à 30 places. « Notre objectif est de voir comment nous pouvons inscrire la plateforme régionale dans les mutations de l’aviation », précise Rémi Branet, président de la CCI du Gers et président du syndicat mixte.

Formation et industrie

Bien sûr, la réflexion autour de cette évolution ne date pas de cette rencontre. C’est en 2021, lorsque l’aéronautique, clouée au sol en raison de la pandémie, s’est pris un mur, que l’aéroport a décidé de prendre l’avion vert en vol. « Il y a de la demande », assure Rémi Branet. « Notre objectif est de lancer le plan d’action vers la mi-2023. »

Installée sur une surface de soixante-neuf hectares, cette plateforme aéroportuaire, qui emploie 250 personnes, enregistre 13.000 mouvements d’avion par an. Ici, pas d’A320 ou d’A350 mais des avions pour la formation des pilotes des compagnies aériennes Air France et Easyjet, des planeurs, des ULM, des appareils d’affaires, militaires et médicaux. Si la formation est un pilier de cet aéroport, il compte aussi sur la présence d’industriels, tels que RTE, la start-up Dak-Mekatronik-Aerospace, qui veut concevoir un avion léger électrique pour la formation, et JCB Aero, la filiale d’Amac, spécialisée dans l’aménagement des intérieurs d’avion qui emploie140 personnes. « Notre spécialisation nous a permis de passer le Covid-19 sans problème », souligne pour sa part David Bidou, directeur de l’aéroport Auch-Gers. « Le futur est devant nous. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : L’aéroport Auch-Gers. Crédits : DR