Aérospatial et Défense. Chez Thales, le conflit social s’enlise

Ils ne baissent pas les bras. Tous les jeudis depuis cinq semaines, les salariés de Thales se regroupent pour protester contre une revalorisation annuelle salariale de 3,5 %, décidée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Cette hausse, jugée insuffisante, serait payée en avril mais sans rétroactivité au 1er janvier. Alors, ce jeudi 10 mars, rebelote. Les mécontents étaient une centaine à se rassembler devant le site de Thales à Basso Cambo, qui emploie 1500 personnes dans trois filiales : AVS ( avionique), Las (systèmes de défense) et Services numériques (conseil en systèmes et logiciels informatiques).

« En 2020, nous avons eu 2,1 % d’augmentation et en 2021, 0,65 % », rappelle Arnaud Beaujois, délégué syndical adjoint CFDT. « Les 3,5 % d’augmentation doivent être ramenés sur les deux dernières années ».

Adossé à la grille de l’entrée, Frédéric, ingénieur entré chez Thales en 2007, a aussi débrayé pour gonfler les rangs des manifestants. « Deux ans auparavant, on pouvait comprendre que cette augmentation devait être maîtrisée, car le groupe ne savait pas où il allait, explique-t-il. Mais aujourd’hui, ce discours n’est plus entendable au regard de l’inflation. »

Hausse de ses prises de commandes de 18 %

Les résultats du groupe, publiés jeudi 3 mars, ont mis le feu aux poudres, attisant la colère généralisée à un grand nombre de sites du groupe en France, à Mérignac​ (Gironde), Châtellerault ​(Vienne), Valence​ (​Drôme), Cannes ou encore Antibes (Alpes-Maritimes)​.

L’entreprise affiche un rebond de son activité par rapport à l’année 2020, avec une hausse de ses prises de commandes de 18 %, à 19, 9 milliards d’euros. Le niveau de trésorerie atteint 2,5 milliards d’euros et son bénéfice net consolidé 1,09 milliard d’euros, contre 483 millions en 2020. Et, le groupe opère, pour la première fois de son histoire, un rachat d’actions.

« Thales respire la santé. Et cette différence de rémunération entre la finance et le travail n’est pas admissible », poursuit Arnaud Beaujois. « On veut 4 % d’augmentation », ajoute Oanh Le, secrétaire CFDT du comité social et économique (CSE), qui espère faire revenir la direction à la table des négociations. « Notre seul moyen est de manifester. C’est malheureux d’en passer par là mais on n’a pas le choix. »

Contactée, la direction du groupe a réagi par communiqué de presse. Il mentionne que Thales reste très attentif à l’évolution de la situation économique et son impact sur ses salariés. Le groupe suit ce sujet avec la plus grande attention et entretient un dialogue nourri avec ses partenaires sociaux. "

Audrey Sommazi

Sur la photo : des salariés en colère protestent contre la politique salariale du groupe Thales.

Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.