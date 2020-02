TSM Consulting, la junior entreprise de Toulouse School of Management, ouvre son premier débat de l’année le 13 février sur le thème "éthique et RSE". Chefs d’entreprise, professionnels et étudiants pourront librement participer à cet événement qui aura lieu dans les locaux de Nova Mêlée, rue d’Aubuisson.

Une table ronde réunira Quentin Richard (entrepreneur pour la green tech verte), Candice Lourdin et Pauline de Saint Front (Cabinet Saint-Front, cabinet d’audit et conseil RSE), Aurélien Vialette (entrepreneur qui accompagne et conseille les entreprises de manière « socialement innovante » à travers La Maison de l’Initiative et Repliq), et Thierry Pajaud (directeur-général de Envoi, association en faveur de l’insertion par l’activité économique).

Afterwork de TSM Consulting, le 13 février à 18h30, à La Nova Mêlée. Infos sur le site dédié .