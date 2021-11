L’agence de développement économique régional Ad’Occ et Envirobât, réseau d’acteurs de la construction durable en Occitanie, organisent la troisième édition de la convention d’affaires BtoBuild, le 3 décembre prochain à Montpellier. L’événement s’adresse à tous les professionnels du secteur (maîtres d’ouvrage, promoteurs, collectivités, bailleurs, architectes, bureaux d’étude, économistes, artisans, constructeurs, aménageurs, etc.).

Près de 300 rendez-vous business sont prévus. Il y aura aussi des dialogues autour des questions d’actualité (épuisement des ressources, changement climatique, économie circulaire, nouvelles lois et réglementations, etc.) et des interventions de professionnels du bâtiment qui feront des retours d’expérience (méthodes déployées, financement,etc.).

Programmation complète et inscriptions en ligne.

