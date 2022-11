Toulouse Métropole organise la journée de l’Économie Circulaire le 17 novembre, dans le cadre du festival Toulouse Innovante et Durable, en collaboration avec ToulÉco. Ateliers, keynotes et tables rondes rythmeront la journée. Parmi les nombreux intervenants, Vincent Terrail-Noves, premier vice-président de Toulouse Métropole, Céline Vachey, directrice régionale de l’Ademe, Boris Chabanel, consultant en économies locales durables au cabinet parisien Utopies, François-Michel Lambert, ancien député et membre de l’Institut national de l’économie circulaire (Inec), ou encore Agnès Langevine, vice-présidente d’Occitanie en charge du Climat, du pacte vert et de l’habitat durable.

Des thématiques variées seront abordées lors des différents échanges (collaboration inter-entreprises, numérique, bâtiment, aéronautique, etc.). La journée sera clôturée par la remise des prix « économie circulaire » et la signature d’une charte d’engagement de l’économie circulaire dans le bâtiment par la Région et Toulouse Métropole. Inscriptions en ligne.

La Journée de l’Économie Circulaire, jeudi 17 novembre 2022 de 9 à 17 heures au Village by CA Toulouse, 31 allées Jules Guesde à Toulouse.