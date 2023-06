At Home, concepteur et animateur d’espaces de travail partagé, organise le 22 juin à La Cité un événement autour des dernières évolutions des démarches de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). L’initiative est dédiée aux entreprises de toutes tailles et tous secteurs confondus.

Les organisateurs promettent plus d’une vingtaine de stands et d’ateliers ludiques sur diverses thématiques (inclusion, mobilité, bilan carbone, etc.). Deux tables rondes seront consacrées au numérique responsable et un “afterwork” viendra clore la journée. L’événement est gratuit et sur inscription.

L’entreprise de demain sera responsable ou ne sera pas. Jeudi 22 juin 2023, de 16h30 à 21h30 à La Cité, 55 avenue louis de Breguet, à Toulouse.