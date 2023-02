Tourisme. Altiservice lève 38 millions d’euros pour rester sur la bonne pente

Le 30 novembre dernier, Altiservice a bouclé une opération de refinancement de 38 millions d’euros, capitale pour son avenir. La société, qui gère les stations de ski de Saint-Lary et Font-Romeu Pyrénées 2000, a signé un accord avec la société de gestion parisienne Vauban Infrastructure Partners par le biais de son fonds BTP Impact local. L’opération a été réalisée avec un pool bancaire composé de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées et du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne en tant que co-arrangeurs, ainsi que du Crédit Agricole Sud Méditerranée, de la Banque Populaire Sud, de la Banque Palatine et de Bpifrance.

Lire par ailleurs : Haute-Garonne. L’Estapa, nouvelle porte d’entrée vers une « montagne quatre saisons » et Hautes-Pyrénées. Intence aide les stations de ski à se réinventer

Altiservice a par ailleurs obtenu 4 millions d’euros du Fonds Tourisme Occitanie et compte investir surs ses fonds propres 9 millions d’euros. La société toulousaine va ainsi injecter 51 millions d’euros pour l’avenir de ses deux stations de ski, en renouvelant leurs infrastructures (télécabine, télésiège, etc.) mais aussi en développant « une stratégie quatre saisons » (luge, tyrolienne, bike parc, etc.) face au réchauffement climatique, à même de pérenniser son modèle économique.

Une projection sur trente ans

Yves Rougier, directeur général d’Altiservice est toutefois loin d’être écoanxieux ou défaitiste vis-à-vis de l’avenir des stations pyrénéennes. « Les dernières études d’enneigement réalisées permettent de dire que, dans les trente prochaines années, on pourra continuer à skier à Saint-Lary et Font-Romeu. Aujourd’hui, peu de secteurs économiques peuvent se projeter à trente ans », estime le directeur général.

Lire par ailleurs : Hautes-Pyrénées. Piau amorce sa mutation pour devenir une station quatre saisons

Les contrats de gestion ne vont cependant pas aussi loin dans le temps. Celui de Saint-Lary court jusqu’en 2039 et le contrat pour Font-Romeu Pyrénées finit en 2047. Yves Rougier souhaite aussi mettre en avant les retombées économiques du ski dans le territoire pyrénéen. « Un euro dépensé sur les remontées mécaniques, c’est six ou sept euros dépensés sur le territoire. Un emploi sur les remontées mécaniques, c’est six ou sept emplois sur le territoire. »

Matthias Hardoy

Photo d’illustration. Crédit : Altiservice