AppMoov

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 600 €

Siège social : 3 Rue Jean Parisot de la Valette

Apt 5154 Bat 3A

31100 TOULOUSE

SIREN 894 063 502 RCS TOULOUSE

Du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 5 juillet 2023, il résulte ce qu’il suit :

– La société a été transformée à compter du 5 juillet 2023 en société à responsabilité limitée et a adopté ses nouveaux statuts.

– La société a conservé sa dénomination, son objet, son siège, sa durée et son capital social et la date de clôture de son exercice social.

Le mandat de Monsieur Florian LECOEUCHE, Président de la société sous sa forme ancienne a pris fin et Monsieur Florian LECOEUCHE demeurant 3 Rue Jean Parisot de la Valette - Apt 5154 Bat 3A 31100 TOULOUSE, a été désigné en qualité de gérant.

Mention sera faite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE.

Pour Avis