Actia Group. Des cessions pour mieux affronter « un monde chaotique »

Le président directeur général d’Actia, Jean-Louis Pech, n’est pas homme à faire l’autruche. Face à la presse, il n’élude rien du « contexte géopolitique difficile » qui affecte son groupe industriel [1]. « Pénurie en composants électroniques » (en particulier de semi-conducteurs), « guerre en Ukraine qui fait fortement augmenter les prix de l’énergie », « crise sanitaire du Covid qui se poursuit, notamment en Chine »... « Nous vivons dans un monde chaotique », résume le dirigeant. Pour faire face à ces soubresauts en série, le groupe coté en bourse a pérennisé sa cellule de crise créée en 2021.

Malgré tout, le bilan de 2021 est très loin d’être catastrophique. Le chiffre d’affaires revendiqué par Actia l’an passé est de 462,9 millions d’euros et, au premier trimestre 2022, son activité s’élèverait à 114,4 million d’euros. Le groupe conserve même de hautes ambitions. Il vise, à échéance de quatre ans, « un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros ».

Cession de plusieurs activités

Pour atteindre cet objectif financier, Actia a décidé de céder plusieurs de ses activités non-stratégiques. Une première opération de cession concernant son activité Contrôle technique et équipements de garage (marque Muller), appartenant à sa division Automotive, a été réalisée le 21 avril au profit du groupe allemand Base pour un montant de 12 millions d’euros. Cette activité employait cent-quinze salariés et aurait fait 21 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. La deuxième opération concerne la cession des titres de sa sa dernière division en date Power [2] à l’entreprise française Plastic Omnium. Les négociations sont encore en cours et devrait être bouclées avant juin. Cette division est composée de deux-cents salariés et représentait un chiffre d’affaires de 22,3 millions d’euros. Le groupe espère, par ses deux cessions, « réduire son endettement de 70 millions d’euros ».

Actia vient par ailleurs d’émettre un financement obligataire de 18 millions d’euros auprès du fonds d’investissement toulousain M Capital Partners. Le groupe industriel a voulu bénéficier du programme Obligations relance lancé par le gouvernement pour permettre aux entreprises de financer leur croissance post-crise sanitaire mondiale par un crédit remboursable dans les huit ans.

Les projets ne s’arrêtent pas pour autant pour un groupe qui consacre chaque année environ 14 à 18 % de son chiffre d’affaires à la recherche et développement. Deux sujets sont particulièrement investis : le spatial et la micro-mobilité. Actia va par exemple consacrer 4 millions d’euros pour doter son site de Colomiers d’un espace dédié au spatial d’ici à 2023. Côté micro-mobilité, l’entreprise mise sur le vélo à assistance électrique et va implanter avant la fin de l’année une première ligne de production sur le site tunisien du groupe.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jean-Louis Pech, président directeur général du groupe Actia, spécialisé dans la fabrication de systèmes électroniques embarqués.

Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.