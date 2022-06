Aveyron. Vivre dans la Nature mise sur des produits outdoor écoresponsables

Son best-seller ? Un bouffadou artisanal en bois de pin, fait à la main en Lozère. Le site de vente en ligne Vivre dans la Nature, lancé en octobre 2020 par Raphaël Néouze depuis Rodelle, dans l’Aveyron, est spécialisé dans la distribution de produits écoresponsables destinés à la vie dans la nature. On y trouve des articles de sport ou dédiés à la permaculture, la méditation, les voyages ou encore des livres.

« Nous avons mûri ce projet pendant le confinement avec mes enfants, Antoine et Emma, encore étudiants, pour leur servir de terrain d’expérience. Nous étions d’accord pour créer une entreprise source de sens, à laquelle mes enfants ne sont pas aujourd’hui associés, mais dans laquelle ils apprennent en faisant, selon leur disponibilité », explique Raphaël Néouze, par ailleurs formateur consultant en entreprise dans les ressources humaines et en communication.

Un site puriste en matière d’écoresponsabilité

Il démarre ainsi avec une centaine de références qui rencontrent un réel succès pour les fêtes de fin d’année en 2020. Aujourd’hui, ce sont près de quatre-cents produits qui sont proposés, avec un objectif de 1200 articles d’ici à fin 2022. L’approvisionnement, majoritairement français, a aussi été ouvert à plusieurs pays européens voisins. Le chiffre d’affaires anticipé de juin 2021, date officielle de la création de la holding, à décembre 2022 avoisine les 100.000 euros. « Nous sélectionnons les produits un à un, en échangeant avec les fournisseurs sur le sourcing des matières, leur caractère naturel ou non, l’empreinte carbone, les processus de fabrication, la durabilité, etc. C’est ce qui prend le plus de temps », explique le dirigeant. Pour faciliter cette sélection, l’entreprise, employant deux personnes en alternance, est en contact avec des étudiants de l’Edhec, à Lille, pour mettre en place une échelle de valeur d’écoresponsabilité qui regrouperait l’ensemble de ces critères.

Une croissance raisonnée

Pour enrichir sa gamme, Vivre dans la Nature tente de développer en propre certains articles, comme un tour de cou en laine mérinos upcyclé ou des tongs écoresponsables fabriquées dans la Drôme et financées via une campagne Ulule. « Nous nous sommes fixé le chiffre d’une centaine de paires pour lancer le produit, mais la campagne démarre difficilement », admet Raphaël Néouze. Dans la pratique, près de 85 % des références sont stockés et gérés par un partenaire logistique proche, le groupe Burlat, quand 15 % sont directement livrés par les fournisseurs aux clients. L’initiative de Raphaël Néouze a bénéficié d’un prêt d’honneur de 20.000 euros d’Initiative Aveyron, porté par la CCI. L’entrepreneur vise un chiffre d’affaires de 500.000 à 600.000 euros d’ici à cinq ans.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Raphaël Néouze, créateur de Vivre dans la Nature, est un adepte des randonnées ou des bivouacs dans l’Aveyron. Crédit : DR.