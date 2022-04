Suivant testament olographe en date du 16/08/2007, Mme Beby Lalanirina ROBINSON, demeurant à ST-ORENS-DE-GAMEVILLE (31)19 rue de la Viguerie a consenti un legs universel. Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Me Véra MINGUEZ-MAURIN, Notaire associée de SELARL « CHWARTZ et associés », à TOULOUSE (31) 50 allées Jean Jaurès, le 30 mars 2022, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès de l’office notarial, dans le mois suivant la réception par le tribunal judiciaire de TOULOUSE de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.

Pour Avis, le Notaire.