Avis de changement de régime matrimonial

SELARL « CHWARTZ et Associés »

Notaires

50 allées Jean Jaurès

31000 TOULOUSE

Suivant acte reçu par Me Céline CHWARTZ-LAIR, Notaire associé, le 8 février 2022, M. François Guy THIERCELIN et Mme Marie-Françoise LEGRAND, demeurant à TOULOUSE (31) 20 rue d’Alembert, initialement mariés à la mairie de TOULOUSE (31), le 19 septembre 1992 sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage reçu par Me Jean-François LEGRAND, notaire à TARBES (65), le 6 août 1992, ont adopté le régime de la communauté universelle. Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 3 mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet (N° CRPCEN 31002). Pour insertion. Le notaire.