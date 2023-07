Aux termes d’un acte sous signature privée en date à EAUNES du 21/07/2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme sociale : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

– Dénomination sociale : BBike solutions

– Siège social : 1520 Chemin du Tucaut, 31600 EAUNES

– Objet social : le commerce d’articles de sport et de loisirs, l’achat, la vente, la location, l’entretien et la réparation de cycles et de tous produits, services et/ou prestations s’y rattachant directement ou indirectement.

– Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au RCS,

– Capital social : 2.000 euros

– Gérance : M. Paul BARÈS, demeurant 1520 Chemin du Tucaut 31600 EAUNES, assure la gérance

Immatriculation de la Société au RCS de TOULOUSE.