Rectificatif à l’annonce publiée dans touleco.fr du 21/09/2022 concernant BELAUTERIVE, Il fallait lire :

Objet social : La création, l’acquisition, l’exploitation, la prise à bail de tous fonds de commerce de vente au détail de produits alimentaires et de grande consommation, de grande surfaces, d’épicerie, fruits et légumes, boucherie, charcuterie, traiteur, droguerie, vente de boissons alcoolisées à emporter, et généralement toutes activités, prestations et services pouvant être fournis par les supérettes, supermarchés, hypermarchés ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet ;