SCP J. P. REVERSAT

Notaire

31210 MONTRÉJEAU

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Jean-Pierre REVERSAT Notaire à MONTREJEAU (31210) 3, Voie du Bicentenaire, en date du 6 juin 2023

Il a été établi les statuts d’une Société Civile Immobilière desquels il résulte notamment ce qui suit :

La société a pour objet : : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.

La Société est dénommée : BFAN IMMO

Le siège social est fixé à : MARTRES-DE-RIVIERE (31210) 16 Bis Rue de l’Eglise

La Société est constituée pour une durée de 99 années,

Les associés effectuent les apports en numéraire suivants à la société :

Bilal OULAD LAARBI apporte la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR) Fouad OULAD LAARBI apporte la somme de CENT EUROS (100,00 EUR)

Le capital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR) divisé en 10 parts, de 100 € chacune, numérotées de 1 à 10 attribuées aux associés en proportion de leurs apports.

Le premier exercice social commencera à compter du jour de l’immatriculation de la société au RCS de TOULOUSE pour se terminer le 31 Décembre 2024.

Le premier gérant est :

– Bilal OULAD LAARBI demeurant 16 Bis Rue de l’Eglise 31210 MARTRES-DE-RIVIERE,

La société sera immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de TOULOUSE.