Par acte SSP à PIBRAC du 11 01 2023 il a été constitué pour une durée de 99 ans,

la Société à Responsabilité Limitée BLRH, au capital de 4 000 € libérés en numéraire, dont le siège social est fixé 12 chemin de l’ancienne tuilerie 31820 Pibrac

Elle a pour objet : Prestations de Conseil en recrutement et accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés ; Conseil en stratégie, organisation, management, gestion, retail, systèmes d’information, ressources humaines, marketing et communication, de la conception à la mise en œuvre. Coaching personnalisé. Services de formations. Ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires.et toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou de nature à en assurer le développement.

Madame Béatrice, Marie-Neige ROUCH épouse LACAMBRA demeurant 12 chemin de l’ancienne tuilerie 31820 Pibrac est désigné gérante pour une durée indéterminée.

Les transmissions de parts sociales sont soumises à l’agrément préalable de l’assemblée des associés.

La société sera immatriculée au RCS de Toulouse.