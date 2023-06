BOURGAIL

SARL au capital de 5000 €

Siège social :1670 RUE DES PYRENEES 31410 Saint-Hilaire

904 553 070 RCS de Toulouse

L’AGE du 09/06/2023 a décidé de :

– Transformer la société en SAS sans création d’un être moral nouveau ;

– Nommer Président TC PATRIMOINE, SARL au capital de 200000 €, ayant son siège social 1670 RUE DES PYRENEES 31410 Saint-Hilaire, 800 003 071 RCS de Toulouse, en remplacement de M. BAPTISTA-VAZ Laurent, à compter du 09/06/2023.

– Modifier l’objet qui devient : La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger : Promotion immobilière, lotissement, marchands de biens et toutes activités immobilières. Location de box, entrepôts, espaces de stockage et d’entreposage. Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ; La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance.

L’objet de la société pourra toujours être étendu ou modifié par une décision collective extraordinaire des associés.

Mention au RCS de Toulouse