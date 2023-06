C.R.S.

Société civile immobilière

Au capital de 2.000 Euros,

Siège social : 76 rue de la Colombette

31000 TOULOUSE

RCS de TOULOUSE 810 754 804

Suivant AGE du 12/04/23 il a été décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 12/04/23 et désigné Mr Grégory CAUBET, demeurant à TOULOUSE (31400) 7 impasse Didier Daurat, en qualité de liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le lieu où doivent être adressées la correspondance et la notification des actes et documents concernant la liquidation a été fixé au siège social. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE.

Pour avis, Le Liquidateur