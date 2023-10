BTP 31 : « C’est notre rôle d’accompagner et d’informer »

Pourquoi vous êtes-vous rapprochés de la Ligue contre le cancer ?

Jonathan Sutra : Nous avons contacté la Ligue contre le cancer pour deux raisons. La fédération du BTP 31 a été captée par la visibilité de la Ligue, notamment lors d’Octobre rose, la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Et puis, nous avons tous, autour de nous, des personnes atteintes d’un cancer ou qui l’ont été, et des aidants de personnes malades du cancer. Notre rôle est d’accompagner et d’informer les entreprises adhérentes de la fédération, elles sont 900 dans le département, employant 18 500 salariés. A ce titre, nous créons des passerelles sur un sujet commun à toutes les entreprises. Car notre souhait est de les sensibiliser afin de les encourager à solliciter la Ligue. En s’informant sur l’exposition au soleil et l’activité physique, l’alimentation et la participation aux dépistages organisés, les compagnons peuvent se prémunir contre les facteurs de risques.



Comment s’est déroulée la mise en place du dispositif Lig’Entreprises engagées contre le cancer au sein de la fédération ?

Jonathan Sutra : Tout est allé très vite. Nous avons joint en janvier 2023 la Ligue qui s’est rendue dans nos bureaux à la rencontre de notre président, Emile Noyer. Elle lui a présenté ses services et outils. Puis le conseil d’administration a validé la mise en place du dispositif. Le 8 février 2023, la charte, dans laquelle la fédération du BTP 31 s’engage dans la lutte contre le cancer et à porter ses valeurs, a été signée. En interne, lors des réunions métier, nous informons les membres pour les sensibiliser et depuis cette date nous menons des actions de sensibilisation.



Pouvez-vous les détailler ?

Marie-Ange Léophonte : Nous sommes intervenus auprès de quatre entreprises adhérentes de la fédération pour mettre en place des interventions de sensibilisation aux dépistages du cancer du sein et à l’auto-examen mais aussi des preuves de concept directement sur les chantiers sur l’alimentation et les méfaits du soleil. Au-delà de la prévention et de la promotion des dépistages nous intervenons sur le retour à l’emploi et la sensibilisation des collaborateurs à l’impact de la pathologie Cancer sur l’emploi.



A quelle entreprise s’adresse ce dispositif et quelles sont les modalités pour qu’elles puissent en bénéficier ?

Marie-Ange Léophonte : Il est gratuit et la Ligue se déplace sur le lieu de travail. Nous nous adaptons aux entreprises quelle que soit leur taille. Nous proposons un programme RSE ( responsabilité sociétale des entreprises) clé en main dédié à la santé, adaptable, une nouveauté dans le domaine RSE & Cancer. Je rappelle que un patient sur quatre est actif au moment de l’annonce de son cancer, leur entreprise/employeur et plus de 50% des salariés considèrent que le cancer est tabou dans l’entreprise, alors il faut agir pour changer le regard face à la maladie et les entreprises ont leur rôle à jouer

Quelle est la prochaine étape de cet accompagnement ?

Jonathan Sutra : Nous distribuerons à nos adhérents des notes synthétiques pédagogiques sur lesquelles nous mentionnerons les grands principes généraux afin que les salariés puissent mieux agir et réagir face au cancer. Nous continuerons à les inciter à adhérer aux valeurs de la Ligue contre le cancer et à mener des actions au sein de leurs entreprises.



Pour plus de renseignements. : www.liguecancer31.fr et 05 61 54 17 17



Sur la photo, Jonathan Sutra, secrétaire général de la fédération BTP 31 et Marie-Ange Léophonte, directrice générale de la Ligue contre le cancer Haute-Garonne. Crédits DR