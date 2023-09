Aux termes d’un acte sous signature privée électronique du 12 septembre 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme sociale : Société à responsabilité limitée

– Dénomination sociale : CAPITOL AUDIO

– Siège social : 16 Rue Saint Ursule - 31000 TOULOUSE

– Objet social : Le négoce, l’installation et le conseil pour des matériels hautefidélité et audiovisuel, vidéo projecteur, multi média, informatique et automatismes et tous accessoires.

– Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse.

– Capital social : 5 000 euros

– Gérance : Pascal GRAMMON demeurant 30 rue Mendès France 31600 MURET et Clément ARNAULT demeurant 49 rue Pierre Cazeneuve 31300 TOULOUSE.