Aux termes d’un acte sous signature électronique du 6 septembre 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CDR

Forme sociale : Société par actions simplifiée

Siège social : 11 rue de DREUILHE, 31250 REVEL

Objet social : L’exploitation de fonds de commerce de restauration, restauration rapide, petite restauration, vente de tous produits alimentaires sur place et à emporter, ou en livraison, vente de boissons alcoolisées ou non sur place et à emporter, traiteur, vente sur marchés, et plus généralement toutes activités similaires, complémentaires, connexes ou accessoires à l’ensemble de ces activités.

Durée de la Société : 99 ans

Capital social : 3.000 €. Les apports sont en numéraire.

Cessions d’actions : Les cessions d’actions par l’associé unique sont libres. En cas de pluralité d’associés, seules les cessions entre eux pourront intervenir librement. La cession d’actions de la Société à un tiers est soumise au respect du droit de préemption des associés et est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote.

Président : M. Gilles CASTILLON demeurant 32 chemin de Devals et Carpinel, 31250 REVEL, nommé pour une durée indéterminée.

Directeur général : Mme Outsa NOPHANSY épouse CASTILLON, demeurant 32 chemin de Devals et Carpinel, 31250 REVEL, nommée pour une durée indéterminée.

Immatriculation de la Société au RCS TOULOUSE.

Pour avis. Le Président.