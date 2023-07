CEKA-FOSEM DISTRIBUTION

« Suivant acte reçu par Maître Jennifer BAUMGARTNER, notaire à PECHBONNIEU 3 chemin de Labastidole, le 5 juillet 2023, enregistré,

il a été cédé un fonds de commerce par La Société dénommée CEKA, Société par actions simplifiée au capital de 5000 €, dont le siège est à TOULOUSE, 203 avenue de Fronton, identifiée au SIREN sous le numéro 81985124700018 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE

à la société dénommée FOSEM DISTRIBUTION, Société à responsabilité limitée au capital de 5000 €, dont le siège est à CHILLY-MAZARIN (91380), 3 rue de l’école, identifiée au SIREN sous le numéro 950 930 321 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY

Désignation du fonds : Le fonds de commerce de détail à prédominance alimentaire et activités complémentaires liées sis à TOULOUSE (31200) 201 205 avenue de Fronton, lui appartenant, connu sous le nom commercial SPAR, et pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE, sous le numéro 819851247

La cession est consentie et accepté moyennant le prix de deux cent cinq mille euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office notariale où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion »