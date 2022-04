Cession de fonds de commerce

Office Notarial de Toulouse

13 rue d’Alsace Lorraine

31006 Toulouse Cedex

Suivant acte reçu par Maître Aurélie ARIES , Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle « François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoît CASTER, David D’AMELIO, Notaires Associés, Société Civile Professionnelle, titulaire d’un Office Notarial », à TOULOUSE (Haute-Garonne), 13, rue d’Alsace Lorraine , le 25 avril 2022, enregistré à SDE de TOULOUSE, le 26 avril 2022, sous les références 3104P61 2022 N 01179 et numéro de dossier 2022 00014785, a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée MLLE COCCINELLE, dont le siège est à TOULOUSE (31000) 16 rue de l’Etoile, identifiée au SIREN sous le numéro 852609783 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE. A : La Société dénommée LA BONNE ETOILE, dont le siège est à TOULOUSE (31400) 66 rue Louis Vitet, identifiée au SIREN sous le numéro 911085884 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE.

Désignation du fonds : fonds de commerce de RESTAURANT sis à TOULOUSE (31000) 16 rue de l’Etoile, connu sous le nom commercial MLLE COCCINELLE. La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CINQUANTE-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (59 500,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la publication de la cession au BODACC, au siège de l’ Office Notarial sus dénommé où domicile a été élu à cet effet.

