CESSION DE FONDS DE COMMERCE / SYLVIE PIRARD - HERISSON PRIMEUR

Suivant acte sous seing privé du 4 août 2023, enregistré au Service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Toulouse (31), le 7 août 2023, dossier 2023 réf 00023883, réf 3104 P61 2023 A 03676

Madame Sylvie PIRARD épouse HERISSON, née le 16 octobre 1964, à Toulouse, de nationalité française, domiciliée 33 B rue de Pessoles, 31150 GAGNAC SUR GARONNE,

a cédé

A LA SOCIETE HERISSON PRIMEUR

société à responsabilité limitée

au capital de 8000 euros dont le siège social est situé 33 B rue de Pessoles, 31150 GAGNAC-SUR-GARONNE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°948 458 088

Un fonds de commerce de négoce de fruits et légumes, commerce de produits alimentaires et plats à emporter, sur foires et marchés, commerce ambulant, immatriculé au RCS TOULOUSE, n° Siret 451 315 816 00012,

moyennant le prix de 40.000 €.

La prise de possession et l’exploitation effective par l’acquéreur ont été fixées au 1er septembre 2023, 00 h 00.

Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, chez Maître Céline MOULY, AVOCAT, au 36 rue des Polinaires, 31000 TOULOUSE.