CESSION MA CLOPE SUD - L.A. DISTRIBUTION

Par acte SSP du 04/08/2023, enregistré au SDE de Toulouse, le 09/08/2023, Dossier no 2023 00025036

MA CLOPE SUD, SARL au capital de 1000 € ayant son siège social La Valentine 1er étage 81 rte des Trois Lucs 13012 MARSEILLE

833 132 764 RCS de Marseille

A cédé à

L.A. DISTRIBUTION, SASU au capital de 15000 €, ayant son siège social Z A C de Nicopolis 290 rue des Lauriers 83170 BRIGNOLES, 808 614 200 RCS de Draguignan,

un fonds de commerce de Vente de cigarettes électroniques et d’accessoires s’y rapportant, comprenant La clientèle, le droit au bail, le matériel, droit d’usage des lignes téléphoniques et marchandises sis rue des Usines - ZI de Saint-Jory RN20 Centre commercial Géant Casino Fenouillet 31150 BRUGUIERES, moyennant

le prix de 70000 €.

La date d’entrée en jouissance : 04/08/2023.

Les oppositions sont reçues dans les 10 jours de la dernière date des publicités légales aux adresses suivantes : Me Eric HOLZMANN - 11, rue Montgrand - 13006 MARSEILLE pour la correspondance et rue des Usines - ZI de Saint-Jory RN20 Centre commercial Géant Casino Fenouillet - 31150 FENOUILLET pour la validité.