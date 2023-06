Par acte SSP du 02/06/2023, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination : CFCN MACAGNO

– Objet social : l’acquisition, la gestion, la location et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers dont la société pourra devenir propriétaire de quelque manière que ce soit, la construction, la réfection, la rénovation, la réhabilitation et plus généralement, la mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers ;

– Siège social : 8 Route Départementale 813 31450 MONTGISCARD

– Capital : 1000 €

– Durée : 99 ans

– Gérance : M. MACAGNO Frederic, demeurant 3 Rue de l’Epargne 31290 Gardouch, Mme MACAGNO née LIEVORE Carole Christiane Marie, demeurant 3 Rue de l’Epargne 31290 Gardouch

– Clause d’agrément : Les parts sont librement cessibles entre Associés et entre conjoints, ascendants et descendants. Dans les autres cas, la cession des parts sociales ne peut intervenir qu’avec l’agrément des associés donné à la majorité des 3/4 des associés.

– Immatriculation au RCS de Toulouse