CFG AERO

Société par actions simplifiée

au capital de 4.995.800 Euros

Ramené à 2.497.900 Euros

Siège social : 12 route de Saint-Geniès

31140 SAINT-LOUP-CAMMAS

808.031.041 RCS TOULOUSE

Aux termes des décisions collectives des associés du 20 juillet 2023 et des décisions du Président en date du 24 août 2023, il a été décidé de réduire le capital social de 2.497.900 euros pour le ramener de 4.995.800 euros à 2.497.900 euros par voie de rachat et d’annulation de 24.979 actions ordinaires de 100 euros de valeur nominale.

En conséquence, les articles 6 et 7 « CAPITAL SOCIAL » ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est fixé à la somme de 4.995.800 euros divisé en 49.958 actions d’un montant nominal de 100 euros chacune, entièrement libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est fixé à la somme de 2.497.900 euros divisé en 24.979 actions d’un montant nominal de 100 euros chacune, entièrement libérées.

Pour avis.