CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

SELARL « CHWARTZ et Associés » Notaires

50 allées Jean Jaurès

31000 TOULOUSE

Suivant acte reçu par Me Céline CHWARTZ-LAIR, le 16 mars 2022, M. Claude Louis LAUZE et Mme Jeannine Marie Louise PIPPI demeurant à BLAGNAC (31) 52 ave du 11 novembre 1918, initialement mariés à la mairie de BLAGNAC (31) le 19 décembre 1975 sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage reçu par Me Louis GINESTY, notaire à TOULOUSE, le 14 décembre 1975, ont adopté le régime de la communauté universelle. Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 3 mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet (N° CRPCEN 31002).

Pour insertion. Le notaire.