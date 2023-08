Avis est donné de la constitution de la EURL CJ TRANSPORT, au capital de 2 000 €.

Siège : 1 BIS CHEMIN DE MARTY 31410 ST SULPICE SUR LEZE.

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de TOULOUSE.

Objet social : La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger :

– l’exploitation, directe ou indirecte, d’une activité de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) ;

– service de chauffeur privé, mise à disposition personnalisée de véhicules ;

– l’achat ou location de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d’alliance, de société en participation, de fonds d’investissement ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits autrement, y compris par le recours à tout instrument financier, en France et à l’étranger.

Et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières, apports en société, souscriptions, achats de titres, parts ou intérêts, constitution de sociétés et, éventuellement, toutes autres opérations commerciales ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Le montant des apports en numéraire s’élève à 2 000,00 €.

La cession des parts de l’associé unique est libre.

Gérant : Monsieur Jérome CHAMAND, demeurant 1 BIS CHEMIN DE MARTY 31410 ST SULPICE SUR LEZE