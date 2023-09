Par acte notarié reçu par Maître Marina GUILLIN, en date du 06 septembre 2023, il a été constitué une société à responsabilité limitée dénommée :

CLOS FOLLET

Siège social : CASTANET-TOLOSAN (31320), 5 rue du Colonel Gendreau

Capital : 1000,00 €.

Objet :

– Achat de biens immobiliers pour mise en location meublée

– L’acquisition, l’administration et la gestion, par location ou autrement, de tout immeuble quelle que soit sa destination

– Tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales, valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d’un portefeuille,

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Gérance : Monsieur Jérémie GIDENNE demeurant à LYON (69007) 47 rue Colombier.

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation.

Immatriculation : RCS de TOULOUSE

Cessions des parts sociales : libres entre associés et soumises à agrément pour les autres cessions.