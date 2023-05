CONFRERIE DES AMIS

Société en liquidation

Société par actions simplifiée

au capital de 34.000 Euros

Siège social : 4150 route de Saint-Lys

Les Aujoulets

31600 SEYSSES

802.049.130 RCS TOULOUSE

– Aux termes des décisions collectives des associés du 7 avril 2023, il a été décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, à compter du 7 avril 2023, conformément à la loi et aux statuts, et a été nommé comme liquidateur de la société dissoute : Monsieur Jean-Philippe FARBOS, demeurant 4150 route de Saint-Lys – Les Aujoulets – 31600 SEYSSES, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

La société subsistera pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège social de la société au 4150 route de Saint-Lys – Les Aujoulets – 31600 SEYSSES, adresse à laquelle la correspondance doit être adressée et les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS de TOULOUSE.

Pour avis.