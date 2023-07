Suivant acte reçu par Maître Boris CORREA, notaire à SAINT-SULPICE-SUR-LEZE (Haute-Garonne), 4 rue des Artisans, le 28 juin 2023, a été reçu la convention de successeur par :

Madame Marie-Lyne Camille DUCLOU, agent commercial, demeurant à AUREVILLE (31320)4 clos les gaillardous.

Au profit de Monsieur Frank Jean François CATALA, agent commercial, et Madame Myriem BENCHERIF, Praticienne en Santé Naturelle, demeurant ensemble à MONTESQUIEU-LAURAGAIS (31450) chemin de Goudet lieudit Guilhem Thomas

D’un fonds d’agent commercial lui appartenant, ce fonds comprenant : l’équipe mandataires développée par le cédant. Le présent fonds est libre de toute marchandise et matériel.

Moyennant le prix de 1.200€ s’appliquant à concurrence de 1.200€ pour les éléments incorporels et 0€ pour le matériel.

Entrée en jouissance au 28 juin 2023, opposition en l’étude Maître Boris CORREA, notaire à SAINT SULPICE SUR LEZE (31410), 4, rue des Artisans, dans les 10 jours de la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au BODACC.

Pour insertion.

Le Notaire