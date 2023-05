Aux termes de l’AG du 20/04/2023 de la Société CPF 3101,

SAS au capital de 1.000 €,

dont le siège est situé 69 rue du Poumpidou 34990 Juvignac,

RCS Montpellier 918 876 624,

les associés ont décidé de transférer le siège social et établissement unique à l’adresse 21 chemin de Gabardie 31200 TOULOUSE.

– Objet : toutes activités des centres de culture physique, l’exploitation d’une salle de remise en forme, d’une boutique de vente de compléments alimentaires et/ou de nourriture associée, la réalisation de prestations de services de beauté, de culture physique et de coaching dans le domaine du bien-être et physique.

– Durée de 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MONTPELLIER le 05/09/2022.

– Présidente : GROUPE FL FINANCE, SAS dont le siège est sis 69 rue du Pompidou 34990 JUVIGNAC, RCS MONTPELLIER 492 688 981.

– Les statuts ont été mis à jour en conséquence.

Mention sera faite aux RCS de Montpellier et de Toulouse.