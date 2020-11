Castelnaudary. Beau Comme Un Camion fabrique des food-trucks à la carte

Food-trucks, camions à pizza ou remorques équipées… Les commerces ambulants de restauration ont le vent en poupe. La crise sanitaire accélère même le phénomène, certains restaurateurs préférant fermer leur établissement pour se convertir aux formules à emporter depuis un point de vente mobile. Beau Comme Un Camion, basé à Castelnaudary, s’est lancé en avril 2019 à l’assaut de ce marché en plein essor.

La start-up, créée par deux amis d’enfance, Robin Rouja et Nicolas Faelli, propose la création de commerces ambulants sur mesure et homologués. Un lancement d’activité qui trouve son inspiration dans un cas d’école. « À la fin de ses études d’ingénieur à l’Icam de Toulouse, Nicolas a lancé en parallèle un projet de restauration étudiante avec un food-truck sur le campus. Il a alors réalisé combien il était difficile de s’équiper tout en respectant les contraintes au niveau des normes techniques » , rappelle Robin Rouja. « De mon côté, je finissais mon master entreprenariat à HEC. Tous deux passionnés de créations d’entreprises, nous avons alors commencé doucement dans le jardin de nos parents avec nos premiers clients. Je m’occupais de la partie commerciale et marketing, lui avait les mains dans le cambouis. »

Doubler de taille en trois ans

En octobre 2019, l’activité prend son envol avec un atelier de 200 m2 au sein de la pépinière d’entreprises de la CCI de Castelnaudary et huit salariés. « Nous nous adaptons aux contraintes budgétaires du client. Nous proposons une gamme de véhicules standard, remorques à tracter ou camions motorisés Nissan, qui sont personnalisés et équipés sur mesure. Entre l’établissement d’un devis, la conception en 3D et les équipements, le délai de livraison varie de trois à quatre mois », explique Robin Rouja. Avec un panier moyen de l’ordre de 20.000 euros, Beau Comme un Camion devrait réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 650.000 euros, qui pourrait atteindre 2 millions d’euros en 2023. « Une croissance qui sera possible si nous trouvons rapidement un atelier à la taille doublée de 400 m2 », pointe Robin Rouja.

Accompagnement de l’entrepreneur

Les véhicules fournis prêts à l’emploi sont 100% homologués Dreal, les installations de gaz et électricité certifiées, le matériel conforme aux normes françaises. « Notre avantage concurrentiel réside dans un service de qualité, avec un accompagnement qui peut aller jusqu’aux solutions de financement ou une aide aux démarches juridiques du client, ainsi qu’un SAV sur place », souligne Robin Rouja. Avec près de 70% de sa clientèle dans le sud de la France, Beau Comme un Camion commence à se développer en national, en région parisienne ou dans les Hauts-de-France. Et dernièrement, la start-up a étendu son offre de commerces ambulants à d’autres métiers que la restauration, comme les coiffeurs, barber-shops ou réparateurs de téléphonie mobile.

Isabelle Meijers

Sur les photos :

En haut : Robin Rouja et Nicolas Faelli, cofondateurs de Beau Un Camion. En bas : Un exemple de food-truck créé par l’entreprise. Crédits :DR