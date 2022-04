Castres-Mazamet Technopole cherche toujours des jeunes pousses pour son programme d’accompagnement des start-up 2022. Ce programme d’incubation vise les entrepreneurs dans le numérique, la santé ou la cleantech.

Les futurs entrepreneurs ont jusqu’au 14 avril pour candidater en ligne et bénéficier d’un parcours personnalisé de douze mois. Les sociétés sélectionnées auront accès à des événements, à des conseils d’experts thématiques (communication, recherche de financement, etc.), à la mobilisation des sources de financement (bancaires, fonds régionaux et prêts à taux zéro, financements de fonds d’investissements, etc.) et aux infrastructures de la Technopole (espace de co-working, FabLab, etc.).

Candidatures au programme d’incubation de la Technopole Castres-Mazamet, jusqu’au jeudi 14 avril 2022