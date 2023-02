Confronté à la crise climatique, Arterris veut faire du blé différemment

Il y a d’abord les chiffres en apparence impressionnants de 2022. 150.000 adhérents, 2300 collaborateurs, un chiffre d’affaires consolidé de 1,2 milliard d’euros et 203,4 millions d’euros de fonds propres. La coopérative agricole Atterris, active en Occitanie et région Sud, semble se porter pour le mieux dans ses divers secteurs d’activités. Pour les filières céréalières, elle revendique ainsi 261,9 millions d’euros de chiffre d’affaires, 101,4 millions d’euros pour la production animale et 41,8 millions pour la production de légumes frais.

Pourtant, ces données cachent une situation beaucoup plus contrastée en ce début 2023. Les différentes crises qui ont eu cours l’an passé (guerre en Ukraine, augmentation des périodes et de l’intensité des sécheresses, hausse du coût de l’énergie, etc.) pourraient impacter fortement Arterris cette année.

Une production plus durable

« Nous sommes en train de vivre la pire des années agricoles qu’a connue notre groupe. 60 % de notre excédent brut d’exploitation pourraient être gommés par l’augmentation des prix de l’énergie », explique François Naudi, le président d’Arterris. Autre problématique, beaucoup moins récente, le métier agricole est de moins en moins attractif (dépendance accrue aux cours économiques mondiaux, conditions de travail difficile pour des salaires de moins en moins élevés, nombreuses normes qui évoluent sans cesse, incidents climatiques qui augmentent, etc.), ce qui conduit à une diminution des terres agraires. « Dans notre zone, entre 2010 et 2020, il y a eu une perte de 100.000 hectares de surface en céréales et oléagineux [1] », déplore François Naudi, pour qui cela pose « un vrai problème de souveraineté alimentaire ».

Pour y remédier, la coopérative agricole « veut redonner du sens », avec notamment « une accélération de la production de blé durable ». Avec le fabricant de pâtes Panzani, elle s’est engagée depuis 2016 à respecter un cahier des charges nommé BRF (Blé responsable français) plus respectueux de l’environnement (avec, par exemple, un engagement sur la plantation de bandes fleuries, de perchoirs et de nichoirs pour oiseaux, etc.). En 2022, 10 % des producteurs Arterris étaient engagés dans la démarche et produisaient ainsi 15 % du blé dur de la coopérative.

Autre solution, le développement sur le territoire du sorgho, une céréale venue d’Afrique particulièrement économe en eau et donc adaptable aux périodes de sécheresse qui vont continuer à se multiplier. 530 agriculteurs se sont déjà engagés dans cette production [2]. Dernier exemple, la coopérative souhaite développer fortement son activité meunerie à partir de blé issu de circuits courts et transformé en Ariège et dans l’Aude. L’objectif est de produire davantage de farines de façon vertueuse. Et ainsi bénéficier de labels Rouge, bio, etc. et, ainsi, attirer de nouveaux consommateurs.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Christian Reclus, le directeur général, et François Naudi, le président de la coopérative agricole Arterris. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.