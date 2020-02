Croissance. Les entreprises d’Occitanie prudentes sur leurs prévisions 2020

Le traditionnel bilan annuel de la Banque de France en Occitanie donne systématiquement la même impression : « en Occitanie, ça va, même si ailleurs ça va mal ». 2019 confirme la règle, tout comme le fait que l’Occitanie reste une région atypique sur le plan économique. Stéphane Latouche, directeur Occitanie de la Banque de France, évoque même une « très belle année, avec une dynamique d’emploi très forte, et des entreprises qui ont connu une augmentation soutenue de leur chiffre d’affaires dans l’industrie, les services et le BTP ». Pourtant, au niveau mondial, le commerce est « fortement dégradé » et la croissance carrément négative, notamment en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine.

« Pour 2020, les chefs et cheffes d’entreprise se montrent prudents », constate néanmoins l’enquête de la Banque de France, « notamment en raison de la période d’incertitude qui s‘ouvre avec le Brexit (un an de négociation, NDLR) et le coronavirus qui aura forcément un impact en Occitanie, mais qu’on ne peut pas encore déterminer ». Un diagnostic livré alors qu’au même moment, Airbus annonçait lors de sa conférence de presse annuelle la réouverture de son usine chinoise, momentanément fermée à cause du virus.

À ce jour, les entreprises interrogées par la Banque de France anticipent une croissance inférieure de leurs chiffres d’affaires de 2019. Dans l’industrie notamment, la fabrication d’équipements électriques et électroniques prévoit une légère croissance de +1,7% en 2020 (contre +5,6% en 2019).

Une activité industrielle supérieure aux attentes

Parmi les chiffres à retenir de ce bilan 2019 très détaillé, on note une activité industrielle en hausse en 2019 de 4,1 %, au-delà des prévisions données en début d’année, notamment dans l’industrie agro-alimentaire. L’automobile, en revanche, marque le pas. Sans surprise, le secteur industriel est porté par la branche matériel de transports (+ 6,1%). Les services marchands (ingénierie, informatique, transports) enregistrent également une hausse d’activité en 2019 (+4,9 %), de même que le BTP (hausse du chiffre d’affaires de 5,2%).

Enfin, les recrutements devraient rester dynamiques en 2020 dans tous les secteurs. À noter que selon les chiffres de l’Insee publiés jeudi 13 février, le taux de chômage en France a diminué de 0,4 point au dernier trimestre 2019 pour atteindre 8,1% sur l’ensemble du territoire, son plus bas niveau depuis 2008. « Cela conforte notre diagnostic », assure Stéphane Latouche.

Sophie Arutunian

Sur la photo : L’agroalimentaire a connu une bonne croissance en 2019. Ici, l’activité de la société gersoise Crusta’C. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco.