Les inscriptions sont ouvertes pour la neuviéme édition du Concours National de la Création Agroalimentaire Biologique. Cet événement est organisé par Gers Développement et parrainé par l’organisme de certification Ecocert. Il s’agit d’un concours national exclusivement réservé aux créateurs et dirigeants d’entreprises agroalimentaires biologiques françaises de moins de trois ans. Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au 15 mai 2021. Le passage devant le jury aura lieu en juin. Les prix seront remis en juillet.

Les noms des deux lauréats seront dévoilés en juin 2021. Près de 30 000 euros de dotations à la clé : 5000 euros seront attribués au premier lauréat et 2500 euros au second. Chaque lauréat bénéficiera également d’un accompagnement commercial et technologique (référencement, campagne publicitaire, prestations de conseil technologique et accompagnement en sourcing, etc.).

Les dossier d’inscription sont à télécharger en ligne. Plus de détails (Jury, règlement, partenaires, etc.) sont à retrouver sur le site du concours.



Inscriptions jusqu’au 15 mai 2021.