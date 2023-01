Maître Boris CORREA, notaire à SAINT SULPICE SUR LEZE (31410), 4, rue des Artisans

Rectificatif annonce AL 36721

Il a été omis dans l’annonce AL36721 relative à la constitution de la EURL D&M PATRIMOINE, l’objet de la société est le suivant : L’achat, la vente, l’échange, la location ou la sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis. L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce. La souscription, l’achat la vente, la vente d’actions ou de parts sociales immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété. L’achat la vente de parts sociales non négociables, lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce. La gestion immobilière, Les expertises immobilières, La création, l’acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tout établissement, fonds de commerce, d’usine, d’atelier, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées. La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevet, concernant ces activités ; La réalisation de tout opération de lotissement, de promotion immobilière ou de marchand biens.

Le reste sans changement.

