DEV2

Société par actions simplifiée

Siège social : 4 chemin de Naudinats ZI en Jacca

31770 COLOMIERS

RCS TOULOUSE 918 033 895

Ancien capital : 1 euro

Nouveau capital : 8.081.036 euros

Aux termes d’un acte sous seing privé constatant les décisions prises par l’associée unique puis par les associés en date du 25 janvier 2023, il a été décidé d’augmenter le capital par apport en numéraire et en nature pour le porter de 1 euro à 8.081.036 euros, et ce à compter du même jour.

Le capital est fixé à la somme de 8.081.036 euros, divisé en 1 action ordinaire, 5.776.033 actions de préférence ADPM1, 675.002 actions de préférence ADPM2, 1.630.000 actions de préférence ADPI, d’un euro de valeur nominale chacune.

En conséquence, les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés.

Pour avis.