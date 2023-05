Par acte SSP du 19/05/2023, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination : DIP View

– Objet social : La Société a pour objet en France et à l’étranger :

La recherche et le développement dans le domaine physique et technologique.

La conception, la réalisation, l’étude, la production et la vente de tous matériels et produits complexes pour l’industrie et le commerce

La fourniture de tous type de services et activités de conseils ou formation dans les domaines prévus à l’objet social

– Siège social : 57 rue des Landes 31830 PLAISANCE DU TOUCH

– Capital : 30 000 €

– Durée : 99 ans

– Président : M. MOREIRA Fernando, demeurant 57 rue des Landes 31830 PLAISANCE DU TOUCH

– Immatriculation au RCS de TOULOUSE