De l’eau et des rêves. Un spectacle pour faire briller le canal du Midi

Un songe qui s’apprête (enfin) à devenir réalité. Après plusieurs reports pour cause de crise sanitaire, le spectacle sons et lumières De l’eau et des rêves va bien avoir lieu au château de Bonrepos-Riquet, du 15 au 17 juin prochain. Une manière d’honorer celui qui l’a construit, Pierre-Paul Riquet (1609-1680), également à l’origine du canal du Midi. « Il n’y avait aucun grand événement autour du canal du Midi, alors qu’il est quand même classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Créer un tel spectacle peut participer au rayonnement de l’Occitanie. Il faut voir par exemple comment le Puy du Fou fait briller la Vendée », fait remarquer Nathalie Rossignol, la présidente de l’association qui organise l’événement.

Pour monter un tel spectacle, elle s’est appuyé sur les compétences de Novelty Toulouse, société prestataire en sons, lumières et vidéos, et de La Maison de production, spécialiste du mapping vidéo [1]. La mairie de Bonrepos-Riquet ainsi que des bénévoles locaux en charge de la sauvegarde du patrimoine se sont également impliqués dans l’organisation de l’événement, en partie financé par un collectif de mécènes artistes nommé Privart. Des subventions publiques et le soutien d’entreprises privées sont attendus prochainement.

Lire par ailleurs : En 2023, Jean-Luc Moudenc veut poursuivre la transformation de Toulouse

Mais à quoi va ressembler ce fameux spectacle ? « Il va se dérouler sur trois espaces différents. Il y aura d’abord un mapping sur la façade du château, et une intervention de comédiens et conférenciers au niveau des bassins, qui sont des sortes de maquettes préfigurant le canal du Midi. Enfin, à l’intérieur du château, une installation immersive d’une quinzaine de minutes où les murs vont s’animer et où les visiteurs vont rencontrer Dorothée, une descendante de Pierre-Paul Riquet qui racontera une partie de l’histoire du lieu. L’accès à cette salle sera limité et nécessitera une inscription en amont », décrit l’organisatrice en chef.

À destination des professionnels et du grand public

Les trois jours d’événement seront découpés en deux temps spécifiques. Le 15 juin, la soirée sera réservée aux entreprises, le site pouvant accueillir trente sociétés [2]. Après un buffet de produits locaux au sein de l’Orangerie du château, espace entièrement rénové il y a peu, les différentes équipes présentes découvriront le spectacle en avant-première. Le grand public pourra y assister les deux jours suivants au prix de cinq euros l’entrée [3].

L’événement semble déjà susciter pas mal d’intérêt. « Nous avons beaucoup de retours d’entreprises. Nous envisageons même d’organiser une soirée de plus pour les professionnels. Cela montre que beaucoup de sociétés sont prêtes à se mobiliser pour le patrimoine local. Et puis c’est essentiel, car c’est cette partie-là de l’événement qui va nous permettre de payer nos coûts incompressibles, notamment les salaires des intermittents du spectacle. L’argent récolté pour la partie grand public va être versé à la mairie de Bonrepos-Riquet pour sauvegarder tout ce patrimoine », détaille Nathalie Rossignol, qui se projette déjà dans l’avenir. Dans les années qui viennent, elle voudrait organiser plusieurs événements, « une sorte de festival au fil du canal », en nouant de partenariats avec l’État et Voies navigables de France (VNF), l’opérateur chargé de gérer celui-ci. Encore des rêves à réaliser.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Nathalie Rossignol qui préside l’association organisatrice du spectacle De l’eau et des rêves. Elle travaille dans l’événementiel et la communication depuis plus d’une vingtaine d’années. De 2017 à 2022, elle fut l’assistante parlementaire de la députée LREM de la septième circonscription de Haute-Garonne Élisabeth Toutut-Picard. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.