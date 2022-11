Depuis Castres, IMS Networks continue d’étendre sa toile

À sa création en 1997, elle se projetait déjà dans "le haut-débit" et, depuis, la société castraise IMS Networks a bien grandi. L’entreprise spécialisée en réseaux informatiques créée par les entrepreneurs Stelio Bardi et Pierre Fabre [1] s’est depuis développée dans le reste de la France depuis 2007, notamment sur Paris, sur l’arc atlantique et sur Lyon.

Depuis 2014, elle propose également des solutions de cybersécurité. Parmi ses clients, des grands comptes comme le groupe BPCE [2], la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ou la Banque de France. Aujourd’hui, elle se tourne vers l’international.

Des liens avec une entreprise belge et une société américaine

En 2022, IMS Networks a ainsi noué, sur le volet cybersécurité, un partenariat avec Win, important opérateur télécom belge qui génère une cinquantaine de millions d’euros de chiffre d’affaires. 80 % des hôpitaux wallons seraient clients de cette entreprise . « Le risque cyber est extrêmement fort en Belgique, comme en France. Les entreprises privées comme publiques se font attaquer tout le temps. Win va proposer des solutions d’IMS Networks mais les données des clients belges resteront en Belgique », explique Alexis Oppeel, directeur des ventes France & Benelux de la société castraise.

Un deuxième partenariat a été mis en place avec l’Américain Secureworks. Cette entreprise de 2200 personnes, qui réalise 700 millions d’euros de chiffre d’affaires, est spécialisé dans la réponse incident en cas de cyberattaques. Cette-fois, contrairement au partenariat avec Win, c’est IMS Networks qui va « distribuer et commercialiser des offres avec les outils de son partenaire étranger ».

Ces liens avec des entreprises étrangères devraient permettre à IMS Networks de poursuivre son développement. L’entreprise, qui fait travailler actuellement « une centaine de collaborateurs » ne dévoile pas son chiffre d’affaires mais, selon Alexis Oppeel, directeur des ventes France & Benelux, il serait « en forte croissance ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Bureaux d’IMS Networks, spécialisée en réseaux et cybersécurité informatique. Crédit : IMS Networks.