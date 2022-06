Depuis Graulhet, Bandit Manchot valorise le cuir inutilisé des maisons de maroquinerie

Tel Monsieur Jourdain ignorant de sa prose, elles faisaient de l’upcycling sans le savoir. Marie-Laure Biscond, Anne Duquesnoy et Marie-Christine Frison, les trois créatrices de Bandit Manchot à Graulhet, achètent depuis 2010 à des maisons de maroquinerie françaises des peaux entières inutilisées. Elles les coupent ensuite dans leur atelier de Graulhet puis confient les pièces à un réseau de six couturières, des piqueuses indépendantes équipées de machines industrielles, pour les transformer en pochettes, sacs, marque-pages, cartes postales ou objets pour la maison. « À la date de la fondation de notre marque, il y a douze ans, cela ne s’appelait pas encore de l’upcycling. Mais notre objectif était déjà bel et bien de valoriser ces stocks de peaux et aussi de faire revivre le savoir-faire de la filière cuir de Graulhet », explique Marie-Christine Frison. En somme, tout un programme RSE avant l’heure.

Des petites séries originales

Anciennes stylistes parisiennes en freelance, Anne Duquesnoy et Marie-Christine Frison collaboraient avec l’atelier de maroquinerie familial Biscond, à Graulhet. Quand ce dernier a cessé son activité en 2008, elles ont proposé à Marie-Laure Biscond de créer leur marque à trois. « Nous avons démarré avec des cartes postales originales en cuir. Nous cherchons continuellement à innover dans nos propositions, mais toujours avec des petites séries, de 800 pièces au maximum. Notre best-seller, depuis nos débuts, reste la double trousse zippée », indique Marie-Laure Biscond. Dernière offre des trois entrepreneures, la personnalisation de leurs produits pour d’autres marques, restaurants ou magasins.

Développement à l’export

Aujourd’hui, Bandit Manchot est distribué dans près de 360 boutiques indépendantes en France et dans le monde. Un site en ligne pour les particuliers a été développé en 2020. Il ne réalise encore que 5 % de l’activité de la marque. Le chiffre d’affaires de l’entreprise, en hausse annuelle continue à deux chiffres, atteint 560.000 euros en 2021 et devrait croître de 26 % en 2022. L’export y participe pour 10 %. « Nous sommes représentées principalement en Suisse, Belgique, Allemagne et Italie. Mais aux États-Unis, nous ne sommes distribuées que dans six ou sept points de vente éparpillés. Nous allons chercher dans les cinq prochaines années à développer un réseau solide d’une vingtaine de boutiques en Amérique », explique Marie-Christine Frison. Autre objectif poursuivi, l’acquisition d’une meilleure notoriété, car si Bandit Manchot est connu des professionnels grâce à sa participation deux fois par an au Salon Maison et Objets, la marque ne bénéficie pas encore d’une image identifiée auprès du grand public.

Isabelle Meijers

Sur la photo : De gauche à droite, les trois créatrices de Bandit Manchot, Marie-Christine Frison, Marie-Laure Biscond et Anne Duquesnoy. Crédit : Christo Roussev.