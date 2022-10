Après un fort recul des ventes lié à la crise sanitaire, le marché français des vins effervescents a connu un net rebond en 2021. La croissance a surtout profité au champagne, avec quelque 320 millions de bouteilles vendues l’année dernière, mais aussi aux AOP crémants et blanquettes. Provenant de huit régions françaises, elle ont totalisé 95 millions de cols.

« Dans ce paysage, Sieur d’Arques se situe au quatrième rang, avec une production de plus de 6,2 millions de bouteilles en 2021 », explique Laurent Bouiges, directeur général de Sieur d’Arques. Dans un contexte climatique et économique tendu du fait de la hausse des coûts d’approvisionnement et l’invasion de l’Ukraine par la Russie (son cinquième débouché), la cave coopérative audoise créée à Limoux en 1946 continue de bien résister. Elle peut compter, estime son dirigeant, sur la diversité de ses réseaux de distribution, grandes surfaces et CHR, et son dynamisme à l’export, qui représente 47 % de son chiffre d’affaires de 35 millions d’euros.

Premier brut au monde

Pour augmenter sa notoriété face aux autres vins pétillants français mais surtout au prosecco italien ou au cava espagnol, la coopérative mise aussi sur sa « curiosité historique ». Le vignoble de Limoux se veut en effet le berceau du premier vin effervescent au monde, un héritage dont atteste un écrit de moines bénédictins de l’abbaye de Saint-Hilaire de 1531. La première commande de ce qui deviendra la blanquette est quant à elle datée de 1544, passée par Sieur d’Arques, d’où le nom de la cave coopérative audoise. La paternité de cette « première bulle » s’est traduite en 2007 par la création de la marque du même nom. Issue de vendanges exclusivement manuelles et vinifiée selon les méthodes traditionnelles ou ancestrales, elle est déclinée en cinq cuvées en AOC blanquette de Limoux, avec du mauzac comme cépage majoritaire, ou en AOC crémant de Limoux, à dominante chardonnay.

Réservée aux CHR et caviste, sauf dans l’Aude où elle est aussi vendue en grande distribution, la gamme « Première Bulle » a été pensée en couleurs pour « dépoussiérer l’image de la blanquette » et séduire des consommateurs plus jeunes. « Cette marque est clivante au niveau de l’habillage des bouteilles. On est en dehors de l’univers classique des autres effervescents. C’est un parti-pris assumé. Nous voulons en faire une marque multigénérationnelle, qui se boit aussi bien dans une flûte qu’avec des glaçons pour un cocktail », explique Laurent Bouigues.

Le Canada fidélisé

La stratégie de séduction de Sieur d’Arques autour de cette gamme vise ses marchés à l’export, notamment le Canada où elle est très bien implantée mais aussi, plus localement, Toulouse. Référencée chez une dizaine de cavistes seulement dans l’agglomération, la cave coopérative espère en fidéliser une trentaine d’autres dans les prochaines semaines et devenir « la première bulle d’Occitanie ».

Sa marque signature représente actuellement une production annuelle de 600.000 bouteilles sur les 6,7 millions de bouteilles de vins effervescents vendues par Sieur d’Arques en 2022, soit un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros. L’objectif est d’atteindre l’année prochaine le million de col.

Johanna Decorse

Sur la photo : La cave coopérative audoise Sieur d’Arques mise sur sa marque signature « Première Bulle » pour augmenter ses parts de marché sur les vins effervescents et toucher des consommateurs plus jeunes. Crédit : Sieur d’Arques.