Développement durable. Pour les Anedd 2022, les actions des “alumnis” de TBS Education à l’honneur

Dix-sept “alumnis” pour une dix-septième édition. Dans le cadre des Anedd 2022, le Bureau du développement durable (B3D) de TBS Education met en lumière les anciens étudiants de l’école de commerce qui ont particulièrement réussi à intégrer une dimension environnementale et écologique à leur parcours. Ils viendront dialoguer avec les élèves actuels lors de conférences (sur le milieu de la finance, de la communication, des ressources humaines, etc.), en particulier ceux de troisième et quatrième année, pour qui la présence à au moins une des deux journées de ces assises est obligatoire. Le grand public pourra lui participer aux conférences du 7 décembre. Deux “fresques”, l’une consacrée au numérique, l’autre au monde du football seront également proposées. Il s’agit d’une méthode particulière « d’ateliers collaboratifs, ludiques et créatifs » conçue pour initier aux enjeux du développement durable dans un secteur ou une thématique donnée.

La dimension sociétale de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) ne sera pas délaissée, puisque le handicap et la question de l’inclusion des personnes LGBTQIA+ seront par exemple abordés. L’art sera aussi présent lors de cette manifestation. La cinéaste Flore Vasseur viendra présenter son documentaire Bigger Than Us, sur des jeunes combattants pour une transition écologique et sociale. Certaines initiatives des Anedd sont reconduites, tels les Eco-awards, cérémonie qui récompense des initiatives éco-responsables dans plusieurs catégories (entreprises, associations ou collectivité et projet étudiants). Les candidatures sont ouvertes jusqu’à la mi-novembre sur le site internet de TBS Education.

Une génération en quête de sens

Les étudiants qui organisent l’événement pensent que celui-ci laissera une trace en eux. « On découvre de nombreuses entreprises qui s’impliquent concrètement dans la RSE. Nous sommes beaucoup d’étudiants à nous demander comment intégrer le développement durable dans notre parcours. Doit-on se lancer directement dans un métier en lien avec la transition écologique ? Avec les Anedd, on voit que l’on peut aussi intégrer une dimension sociale et écologique dans une profession qui ne l’est pas forcément de prime abord », souligne Lucie Rideau, étudiante en alternance en quatrième année dans une entreprise qui vend des solutions numériques. Iris Lefèvre, étudiante en quatrième année qui a réalisé l’an passé son stage au sein du B3D pour préparer les Anedd, considère qu’elle « ne pourra travailler que pour une société qui a des valeurs fortes ». Florian Abel, le trésorier de l’association, acquiesce. Lui trouve par ailleurs « très intéressant d’apprendre à organiser un tel événement de A à Z. Cela peut nous servir pour la suite. » Enfin, Jules Parouty, en troisième année, estime que les étudiants actuels de TBS Education font partie d’une génération qui restera « toujours en quête de sens » lorsqu’elle accédera au monde du travail. De quoi donner de l’espoir...

Matthias Hardoy

Sur la photo : Florian Abel, Iris Lefèvre, Jules Parouty et Lucie Rideau, membres de l’association B3D qui organise les Anedd. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.