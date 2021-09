Une nouvelle édition de La Mêlée Numérique riche en temps forts

En préambule de la conférence de présentation de l’édition 2021 de la Mêlée Numérique, les représentants de la Métropole, du Département et de la Région sont venus témoigner de leur soutien au festival du numérique et de l’innovation en Occitanie. Jalil Benabdillah, vice-président de la Région en charge notamment de l’Économie et l’innovation, a rappelé que Carole Delga avait beaucoup misé sur le numérique lors du précédent mandat avec « 60 millions d’euros dédiés ».

Puis c’est au tour d’Édouard Forzy, président de la Mêlée de s’exprimer. Après un bref bilan de l’édition 2020, qui a accueilli 5500 participants au total - beaucoup en distanciel, un peu en présentiel - il s’attaque au touffu programme de 2021 toujours en mode hybride. 400 intervenants devraient être présents cette année. Pas de Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique en guise de guest-star comme l’an passé, mais Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises.

Une riche programmation

Le lundi 27, il sera question d’inclusion sociale par le numérique à travers la présentation de l’initiative nationale Numérique en commun(s). Le même jour, le Clic-Forum sera dédié aux PME. L’après-midi se déroulera la première partie du Tubecon Pro, événement dédié aux influenceurs de réseaux sociaux. Le mardi 28, c’est le Business start-up Day, la journée centrée sur les jeunes pousses. Mais on parlera aussi usines du futur, villes durables et e-santé entre autres. Le mercredi 29, l’épineux problème de la cybersécurité sera abordé. Le sport connecté sera lui aussi évoqué, avec notamment l’intervention d’un champion olympique de judo nommé Teddy Rinner. Ce même jour, le premier VRJAM, porté par Nataliya Velykanova, la créatrice de Gate22, le premier musée VR toulousain, sera l’occasion de présenter des œuvres en réalités virtuelles.

Jeudi 30, les grandes entreprises à l’honneur dans les échanges de Transformation Numérique. Il sera question de Data. Le vendredi 1er octobre, ce sera le moment de JobsTIC, le forum pour l’emploi dans le numérique. Enfin le samedi 2, place à la famille et aux enfants avec les Coding Goûters pour s’initier aux joies de la programmation informatique.

Pour finir, le président de la Mêlée évoque également d’autres temps forts, notamment autour de « la place des femmes dans le numérique » ou encore la venue de Luc Julia, ingénieur et informaticien. Ancien vice-président de Samsung et actuel directeur scientifique chez Renault, il présentera son livre au titre provocateur L’intelligence artificielle n’existe pas.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Au fond : Édouard Forzy, président de la Mêlée, entouré des élus de la Métropole, du Département et de la Région, lors de la conférence de présentation de l’édition 2021 de La Mêlée Numérique. Crédit : La Mêlée.